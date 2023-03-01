Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tarihinin en kötü günlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen 7,7'lik deprem 11 ilde büyük hasara neden oldu. Henüz bu depremin üzerinden saatler geçtikten sonra bu kez öğle saatlerinde yine Kahramanmaraş merkez üslü 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi.