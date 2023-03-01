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Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık çifte deprem sonrası devlet milletle el ele vererek depremden etkilenen bölge için vakit kaybetmeden harekete geçti. Asrın felaketi sonrası bölge için adeta seferberlik ilan edilirken, yaralar da hızla sarılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada deprem sonrası yapılan çalışmaları hazırlanan bir video ile kamuoyuna izletti.

takvim.com.tr
01.03.2023 13:06 - Son Güncelleme: 01.03.2023 13:50
Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tarihinin en kötü günlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen 7,7'lik deprem 11 ilde büyük hasara neden oldu. Henüz bu depremin üzerinden saatler geçtikten sonra bu kez öğle saatlerinde yine Kahramanmaraş merkez üslü 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi.

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Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

Uzmanlar tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen çifte depremin ardından bölgede yüz binlerce ev enkaza dönerken, on binlerce vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

Devlet milletle el ele vererek bölgede öncelikle arama kurtarma çalışmaları yaptı ve sonrasında da depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı.

Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede yapılan çalışmaların yer aldığı bir video izletti.

Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek açıkladı

İşte Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi sonrası yapılan çalışmalar

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