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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler neledir?

İzmir depremi son dakika haberi olarak ajanslara düştü... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Deprem sonrasında vatandaşların en çok merak ettiği şeyler 'deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?' sorusunun yanıtı oldu.Peki deprem anında neler yapmalıyız? Depreme nasıl hazırlanmalıyız? Deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir? Haberimiz rehber niteliğinde...

30.10.2020 16:08 - Son Güncelleme: 30.10.2020 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





