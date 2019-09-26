Deprem kahini İstanbul'u böyle uyardı! İstanbul ve Türkiye için korkutan kehanetler...
İstanbul'da meydana gelen depremler herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana geldi. 2 gün önce yaşanan İstanbul depreminin ardından bir depremin daha meydana gelmesi herkesi korkuttu. Beklenen büyük İstanbul depreminin yaklaşıp yaklaşmadığı merak ediliyor. Türkiye ve İstanbul'u büyük deprem konusunda uyaran deprem kahini Frank Hoogerbeets akıllara geldi. Türk halkını uyaran Frank Hoogerbeets, yeniden Türkiye'nin gündemi oldu. Peki büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Frank Hoogerbeets'in kehanetleri neler? Bu depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi.
KEHANETİ YİNE TUTTU
Önceki gün uyarılarda bulunan Frank Hoogerbeets'in kehaneti, 5.8'lik İstanbul depremi ile tuttu. Frank Hoogerbeets önceki gün Ahaber'e açıklamalarda bulunmuştu.
Dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets 'İstanbullular tetikte olun!' dedi. İşte yeni nesil deprem kahinin o açıklamaları.
'BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR'
Özellikle İstanbulluları uyaran Frank Hoogerbeets: 'Eğer İstanbuldaysanız, her an tetikte olun ve bir deprem planınız olsun.' dedi ve ekledi 'İstanbul gibi kritik bir bölgedeyseniz bu çok önemli. Marmara Bölgesinde her an gizli bir alarm durumu mevcut. Çünkü her an büyük bir deprem olabilir. Bunun herkes farkında. Bu deprem, büyük bir depremin habercisi olabilir...
FRANK HOOGERBEETS'İN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
'Bu depremler baskının büyüdüğüne işaret ediyor. Bir sonrakinin ne zaman olacağını hesaplamak çok zor. Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki adalar bölgesinde tüm işaretlere baktığımda büyük bir deprem bekleniyor. Fakat zamanını hesaplamak bu noktada çok zor. Bu durumda ekstra alarmda olmalıyız.' dedi.