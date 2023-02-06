Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten olay paylaşım! Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremden 3 gün önce...
Türkiye önce İstanbul'daki 3.1 ardından Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremlerle sallandı... Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle bilinen ve yeni nesil deprem kahini olarak nam salan Frank Hoogerbeets'in 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunmuş. Hoogerbeets'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
06.02.2023 08:49 - Son Güncelleme: 06.02.2023 09:26