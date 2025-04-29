Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki vize krizi derinleşiyor. Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya da Türkiye'ye vize kapılarını bu hafta fiilen kapattı.
3 AYLIK HARCAMA DÖKÜMÜ ZORUNLU HALE GELDİ
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Asıl büyük kriz, kapıların kapanmasından çok daha derin. Türk şirketler ve çalışanları için Schengen vizesi başvurularında, şirketlerinin son 3 aylık banka harcama dökümleri artık zorunlu evrak statüsünde bulunduruluyor.
KARA LİSTEYE ALINMA RİSKİ VAR
Uzmanlara göre bu durum, hem ticari sırların riske girmesi hem de firmaların kara listeye alınma tehdidi nedeniyle ciddi bir krize işaret ediyor.
Daha önce bu belgeleri talep etmeyen ülkelerin, son dönemde evrak eksikliği gerekçesiyle başvuruları reddettiği ve bazı şirketleri kara listeye almak üzere rapor hazırladığı belirtiliyor. Uygulamanın, vize tarihinde eşi benzeri görülmediği vurgulanıyor.
Duruma isyan eden bir ihracatçı "Ürün satacağımız firmalarla buluşamıyoruz. Şirket bilgilerimizi paylaşmadığımız için çalışanlarımızın vizeleri reddediliyor. Bu güvenlik değil, doğrudan ekonomik ambargo." dedi.
İŞTE SCHENGEN VİZESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR
Pasaport (En az 2 boş sayfa, son 10 yıl içinde alınmış, en az 3 ay geçerli)
Vize başvuru formu (İlgili ülkeye ait, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)
Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
Seyahat sağlık sigortası (En az 30.000 € teminatlı)
Uçuş ve otel rezervasyonları (ya da davetiye)
Finansal durum belgeleri (banka dökümü, maaş bordrosu, varsa şirket evrakları)
İş/Sosyal durum belgeleri
Çalışanlar için: SGK dökümü, işyeri yazısı
Şirket sahipleri için: Vergi levhası, faaliyet belgesi
Öğrenciler için: Öğrenci belgesi
Emekliler için: Emekli maaş belgesi