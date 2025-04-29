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Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

Schengen vizesi için istenen 35'e yakın evrak arasında artık şirketlerin 3 aylık tüm harcama kayıtları da bulunuyor. Binlerce sayfalık dökümü sunmayan firmalar kara listeye alınıyor, çalışanları vize alamıyor. İşte skandalın ayrıntıları...

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 09:27
Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki vize krizi derinleşiyor. Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya da Türkiye'ye vize kapılarını bu hafta fiilen kapattı.

Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

3 AYLIK HARCAMA DÖKÜMÜ ZORUNLU HALE GELDİ

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Asıl büyük kriz, kapıların kapanmasından çok daha derin. Türk şirketler ve çalışanları için Schengen vizesi başvurularında, şirketlerinin son 3 aylık banka harcama dökümleri artık zorunlu evrak statüsünde bulunduruluyor.

Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

KARA LİSTEYE ALINMA RİSKİ VAR

Uzmanlara göre bu durum, hem ticari sırların riske girmesi hem de firmaların kara listeye alınma tehdidi nedeniyle ciddi bir krize işaret ediyor.

Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

Daha önce bu belgeleri talep etmeyen ülkelerin, son dönemde evrak eksikliği gerekçesiyle başvuruları reddettiği ve bazı şirketleri kara listeye almak üzere rapor hazırladığı belirtiliyor. Uygulamanın, vize tarihinde eşi benzeri görülmediği vurgulanıyor.

Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

İş dünyası, bu uygulamayı "uluslararası ticaret hukukuna aykırı" ve "ticari sırların ifşasına zorlama" olarak değerlendiriyor. Dev holdinglerden küçük işletmelere kadar her ölçekteki Türk şirketi, Avrupa kapısında banka kasalarını açmaya mecbur bırakılıyor.

Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

Duruma isyan eden bir ihracatçı "Ürün satacağımız firmalarla buluşamıyoruz. Şirket bilgilerimizi paylaşmadığımız için çalışanlarımızın vizeleri reddediliyor. Bu güvenlik değil, doğrudan ekonomik ambargo." dedi.

Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın Brüksel nezdinde girişimlere hazırlandığını bildiriyor.

Vize krizinde yeni perde! Şirket sırlarını vermeyene onay yok

İŞTE SCHENGEN VİZESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR
Pasaport (En az 2 boş sayfa, son 10 yıl içinde alınmış, en az 3 ay geçerli)
Vize başvuru formu (İlgili ülkeye ait, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)
Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
Seyahat sağlık sigortası (En az 30.000 € teminatlı)
Uçuş ve otel rezervasyonları (ya da davetiye)
Finansal durum belgeleri (banka dökümü, maaş bordrosu, varsa şirket evrakları)
İş/Sosyal durum belgeleri
Çalışanlar için: SGK dökümü, işyeri yazısı
Şirket sahipleri için: Vergi levhası, faaliyet belgesi
Öğrenciler için: Öğrenci belgesi
Emekliler için: Emekli maaş belgesi