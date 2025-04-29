Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki vize krizi derinleşiyor. Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya da Türkiye'ye vize kapılarını bu hafta fiilen kapattı.

3 AYLIK HARCAMA DÖKÜMÜ ZORUNLU HALE GELDİ Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Asıl büyük kriz, kapıların kapanmasından çok daha derin. Türk şirketler ve çalışanları için Schengen vizesi başvurularında, şirketlerinin son 3 aylık banka harcama dökümleri artık zorunlu evrak statüsünde bulunduruluyor.

KARA LİSTEYE ALINMA RİSKİ VAR Uzmanlara göre bu durum, hem ticari sırların riske girmesi hem de firmaların kara listeye alınma tehdidi nedeniyle ciddi bir krize işaret ediyor.

Daha önce bu belgeleri talep etmeyen ülkelerin, son dönemde evrak eksikliği gerekçesiyle başvuruları reddettiği ve bazı şirketleri kara listeye almak üzere rapor hazırladığı belirtiliyor. Uygulamanın, vize tarihinde eşi benzeri görülmediği vurgulanıyor.