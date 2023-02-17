Deprem bölgesinden şoke eden kareler! Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar paylaştı görenler isyan etti: Deniz kumu, çürük demir, kola kutusu...

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede on binlerce ev yıkılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin de sahada inceleme çalışmaları başladı. Hasarlı bina incelemeleri sırasında bölgeden gelen bazı görüntüler ise "bu kadarına da pes" dedirtti. İşte Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler...