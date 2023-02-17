Deprem bölgesinden şoke eden kareler! Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar paylaştı görenler isyan etti: Deniz kumu, çürük demir, kola kutusu...
Türkiye geçtiğimiz hafta başı "asrın felaketi"ni yaşadı. Dünya tarihinin karada gerçekleşen en büyük depremlerinden biri olan Kahramanmaraş depremleri sonrası 13,5 milyon vatandaşımız etkilenirken; on binlerce vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Depremin ardından bölgeden gelen kareler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar inşaatlardaki akılalmaz hataları da gözler önüne serdi.
17.02.2023 13:02 - Son Güncelleme: 17.02.2023 13:20
Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede on binlerce ev yıkılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin de sahada inceleme çalışmaları başladı. Hasarlı bina incelemeleri sırasında bölgeden gelen bazı görüntüler ise "bu kadarına da pes" dedirtti. İşte Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler...