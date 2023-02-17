Türkiye'nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ikinci cuma namazında gözyaşları sel oldu. Namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için ülke genelinde, deprem bölgelerinde ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
17.02.2023 17:19 - Son Güncelleme: 17.02.2023 18:11
Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.
Cuma namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.
Cumhurıyet mahallesinde 2012 yılında yapılan Emir Cami'nde depremden bu yana cemaatle ilk kez namaz kılındı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da cuma namazı öncesi camilerde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.