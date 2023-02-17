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Türkiye'nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ikinci cuma namazında gözyaşları sel oldu. Namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için ülke genelinde, deprem bölgelerinde ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
17.02.2023 17:19 - Son Güncelleme: 17.02.2023 18:11
Türkiye’nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

ADIYAMAN
Depremden sonra ilk cuma namazı çadır kentte kılındı.

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Türkiye’nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.
Cuma namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.

Türkiye’nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cumhurıyet mahallesinde 2012 yılında yapılan Emir Cami'nde depremden bu yana cemaatle ilk kez namaz kılındı.

Türkiye’nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

800 kişi kapasitelı camiye sığmayan vatandaşlar, caminin dışında saf tuttu.

Türkiye’nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

DİYARBAKIR
Diyarbakır'da cuma namazı öncesi camilerde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

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