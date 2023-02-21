Deprem bölgesi nasıl inşa edilecek? İşte 10 maddede ihya ve inşa süreci! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin yaralarını sarmak için hükümet harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın "Bize bir yıl verin" sözlerinin ardından deprem bölgesinin nasıl yeniden inşa ve ihya edileceği merak edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süreci madde madde anlattı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem Türkiye'nin yüreğine kor gibi düştü. Başkan Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından "Bize bir yıl verin" açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde ihya ve inşa sürecinde yol haritalarının netleştiğini belirterek, bu süreçte yürütülecek çalışmaları 10 madde ile paylaştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kurum, paylaşımında, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum'un, "10 Maddede Deprem Bölgesini Yeniden İhya ve İnşa Süreci, Bilimsel, Hızlı ve Güçlü" ifadesiyle paylaştığı bilgiye göre, yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı:
"- Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.