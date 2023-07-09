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Başkan Erdoğan'dan jest! Bahçeli'nin ismi Van'daki 'Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nde yaşatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için yıllar önce düğmeye bastığı "Millet Bahçesi" projelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Cumhur İttifakı çatısı altında Başkan Erdoğan'ın her kararında sıkı destekçisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi Van'daki 'Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nde yaşatılacak. Öte yandan yapımı devam eden Devlet Bahçeli Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor.

09.07.2023 20:02 - Son Güncelleme: 09.07.2023 20:03
Başkan Erdoğan’dan jest! Bahçeli’nin ismi Van’daki ’Devlet Bahçeli Millet Bahçesi’nde yaşatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşın rahat bir nefes alması ve yeşil bir Anadolu için her ilimize hediye uygulanan "Millet Bahçeleri" projelerine yenileri peş peşe ekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’dan jest! Bahçeli’nin ismi Van’daki ’Devlet Bahçeli Millet Bahçesi’nde yaşatılacak

Son olarak Van'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden MHP lideri Bahçeli'nin ismini taşıyan "Devlet Bahçeli Millet Bahçesi" açılış için gün sayıyor.

Başkan Erdoğan’dan jest! Bahçeli’nin ismi Van’daki ’Devlet Bahçeli Millet Bahçesi’nde yaşatılacak

SONA GELİNDİ
Yapımına başlanıldığı günden buyana hummalı bir çalışma sergilenen millet bahçesinde artık sona gelindi.

Başkan Erdoğan’dan jest! Bahçeli’nin ismi Van’daki ’Devlet Bahçeli Millet Bahçesi’nde yaşatılacak

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip yaklaşık 40 bin metrekare alana sahip 5 giriş kapısı olan Devlet Bahçeli Millet Bahçesi; futbol, voleybol, tenis kortu, kaykay, bisiklet yolu, yaya yolu, çocuk oyun alanları, çocuk araç kullanma alanları, kamelyalar, koşu alanları ile vatandaşa hizmet verecek.

Başkan Erdoğan’dan jest! Bahçeli’nin ismi Van’daki ’Devlet Bahçeli Millet Bahçesi’nde yaşatılacak

"16 TÜRK DEVLETİ" DETAYI
Türk bayraklarının yanı sıra tarihte kurulan 16 büyük Türk devletinin de bayraklarıyla birlikte birçok devlet ve siyaset adamının da fotoğrafları ve kısa biyografisi yer alacak.

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