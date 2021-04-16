Askerlik yerleri açıklandı mı? Saat kaçta açıklanır? E-Devlet ile 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

MSB duyurdu! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik hizmetlerini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Açıklamanın ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Askere gideceğiniz yeri ve tarihleri E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranından da öğrenebiliyorsunuz. Peki Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB'den açıklama geldi!