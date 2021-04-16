Askerlik yerleri açıklandı mı? Saat kaçta açıklanır? E-Devlet ile 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!
2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Soruları sabah saatlerinden itibarek en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasından sonra Mayıs ayında askere gidecek vatandaşlar askerlik yerlerini sorgulamaya başladı. E-Devlet üzerinden açıklanan askerlik yerlerine göre birlik yeri ve tarihi belli oluyor. Peki, 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Mayıs celp dönemi 2021 ve e-devlet askerlik yeri sorgulama-öğrenme ekranı!
MSB duyurdu! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik hizmetlerini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Açıklamanın ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Askere gideceğiniz yeri ve tarihleri E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranından da öğrenebiliyorsunuz. Peki Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB'den açıklama geldi!
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
E-DEVLET CELP YERLERİ SORGULAMA
Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu" ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.