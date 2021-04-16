RAMAZAN İMSAKİYE
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Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yolda! Çanakkale Boğazı'nı çıktılar

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemilerin bu yolculuğunun altında yatan neden ise Rusya-Ukrayna gerilimi hatta savaşı. ABD ve NATO'nun da Rusya karşıtı açıklamalar yapması gerilimi artırdı. Bunun sonucunda Rusya Akdeniz'de bulundurduğu savaş gemilerini tek tek Karadeniz'e çekmeye başladı.

16.04.2021 09:44 - Son Güncelleme: 16.04.2021 10:46
Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yolda! Çanakkale Boğazı'nı çıktılar

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri Karadeniz'e gidiyor

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Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yolda! Çanakkale Boğazı'nı çıktılar

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yolda! Çanakkale Boğazı'nı çıktılar

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yolda! Çanakkale Boğazı'nı çıktılar

Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yolda! Çanakkale Boğazı'nı çıktılar