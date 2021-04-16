Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yolda! Çanakkale Boğazı'nı çıktılar

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemilerin bu yolculuğunun altında yatan neden ise Rusya-Ukrayna gerilimi hatta savaşı. ABD ve NATO'nun da Rusya karşıtı açıklamalar yapması gerilimi artırdı. Bunun sonucunda Rusya Akdeniz'de bulundurduğu savaş gemilerini tek tek Karadeniz'e çekmeye başladı.

16.04.2021 09:44 - Son Güncelleme: 16.04.2021 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





