Delta varyantı nedir? Delta varyantına hangi aşı daha etkili? Sinovac mı BioNTech mi?
Dünyayı yaklaşık 2 yıldır ele geçiren koronavirüs kabusu bitmek tükenmek bilmiyor. Aşılama ile tam koronavirüsü bitireceğiz derken Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Delta varyantı ülkeleri alarma geçirdi. Vatandaşlar yapılan koronavirüs aşılarının Türkiye'de de görülen Delta varyantına karşı etkili olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Delta varyantına karşı Sinovac mı daha etkili BioNTech mi? İşte detaylar…
Koronavirüs salgını ile mücadelede en büyük problemlerden biri de virüsün belli başlı ülkelerde geçirdiği mutasyonlar olmuştu. Kış mevsiminde ortaya çıkan İngiltere mutasyonu ve bahar aylarında başlayan Hindistan varyantı salgınla mücadelede dengeleri değiştirdi. Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 16 ilde 134 Delta varyantının tespit edildiğini, yoğunluğun ise İstanbul'da olduğunu açıklamasının ardından gözler aşılardaki etkinlik oranına çevrildi. Peki Delta varyantına karşı Sinovac mı daha etkili BioNTech mi? İşte detaylar…
Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.
DELTA PLUS MUTASYONU NEDİR?
Hindistan'da Delta Plus adı verilen corona virüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran'da İngiltere'de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.
Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.
Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.
Hindistan'ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N'in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.