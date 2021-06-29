Delta varyantı nedir? Delta varyantına hangi aşı daha etkili? Sinovac mı BioNTech mi?

Koronavirüs salgını ile mücadelede en büyük problemlerden biri de virüsün belli başlı ülkelerde geçirdiği mutasyonlar olmuştu. Kış mevsiminde ortaya çıkan İngiltere mutasyonu ve bahar aylarında başlayan Hindistan varyantı salgınla mücadelede dengeleri değiştirdi. Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 16 ilde 134 Delta varyantının tespit edildiğini, yoğunluğun ise İstanbul'da olduğunu açıklamasının ardından gözler aşılardaki etkinlik oranına çevrildi. Peki Delta varyantına karşı Sinovac mı daha etkili BioNTech mi? İşte detaylar…