Adli Tıp Kurumu'nda cenazelerin Kovid-19 testi pozitif çıkarsa otopsiler negatif basınçlı odalarda yapılıyor
Adli Tıp Kurumu'na (ATK) otopsi yapılmak üzere getirilen cenazelerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde otopsiler, bulaş riskini önlemek için negatif basınçlı odalarda yapılıyor.
Koronavirüsün dünyada etkisini göstermesiyle harekete geçen Adli Tıp Kurumu, virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk tarihten itibaren bir dizi önlem aldı.
Tüberküloz ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi bulaş riski çok yüksek hastalıklar taşıyan kişilerin otopsileri için 2019'da özel havalandırma sistemli oda kullanan kurum, vefat eden ancak vefat sebebinin yanında koronavirüs de taşıyan kişilerin otopsisi için mevcut salonu eklemeler yaparak iyileştirdi.
Bu kapsamda, havalandırma sisteminin gücünü artıran ve negatif basınç sistemi kuran ATK, aynı zamanda otopsi odasının ön ve arka kapısını dışarıdaki havayı içeriye, içerideki havayı ise dışarıya sızdırmayan özel kapılarla değiştirdi.
Odanın, morg birimine açılan tarafına ara bölüm kurarak, buraya da sızdırmaz kapı takan kurum, bu sayede otopsiye girecek görevlinin hazırlık ve otopsi bitiminde temizlik aşamasıyla, ihtiyaç duyulan bir aletin ara bölmeden alınması sırasında odada bulunan virüsün diğer bölümlere yayılmasına engel olmayı amaçladı.
Her otopsi öncesi ve sonrasında özel kimyasallarla dezenfekte edilen odaya görevliler özel kıyafetlerle giriyor. Ayrıca odanın kurum bahçesine bakan kapısının da içeriden açılması engellenerek, virüsün dışarıya taşınmasının önüne geçiliyor.
Yetkililer, alınan önlemlerin de etkisiyle otopsi yapan hiçbir görevlinin, cenaze kaynaklı bir koronavirüse yakalanmadığı bilgisini veriyor.
"VİRÜSLER OTOPSİ SIRASINDA BAŞKA İNSANLARA BULAŞABİLİYOR"
Negatif basınçlı odada ilk kez AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ATK Morg İhtisas Dairesi Otopsi Şubesi Müdürü Erdoğan Kara, riskli hastalıklarda bu tür odaların özel olarak dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti.
Bu odaların özellikle riskli kabul edilen otopsilerde havaya karışan hastalık yapıcı partiküllerin uzaklaştırılması, çalışan sağlığı ve virüsün yayılmasını önlemek için kullanıldığına işaret eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dışarıdan herhangi bir şekilde hava teması olmaması gerekiyor. Kapıların basınçlı ve sızdırmaz olması gerek. İçeri verilen bir basınç ve içerideki basıncı emici bir sistemimiz var. Odanın dışına verilen basınç her zaman içeriye verilen basınçtan daha fazla olduğu için içerideki mikrobun hava sirkülasyonu artırılarak hızlı bir şekilde dışarı atılmasını sağlıyor.