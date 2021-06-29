Adli Tıp Kurumu'nda cenazelerin Kovid-19 testi pozitif çıkarsa otopsiler negatif basınçlı odalarda yapılıyor

"Dışarıdan herhangi bir şekilde hava teması olmaması gerekiyor. Kapıların basınçlı ve sızdırmaz olması gerek. İçeri verilen bir basınç ve içerideki basıncı emici bir sistemimiz var. Odanın dışına verilen basınç her zaman içeriye verilen basınçtan daha fazla olduğu için içerideki mikrobun hava sirkülasyonu artırılarak hızlı bir şekilde dışarı atılmasını sağlıyor.