Aşı olmayana kısıtlama yolda! 1 Temmuz'da neler değişecek? İçişleri Bakanlığı'ndan flaş 1 Temmuz açıklaması! İşte 10 maddede normalleşme

"GEREKLİ HASSASİYETİ GÖREMİYORUZ"

Van olarak aşıda günlük 12 bin rakamını yakalayamadıklarını dile getiren Bilmez, "Bizim gibi büyüklükteki iller günlük 20 bin civarında aşı yapıyorlar. Aşı stokunda hiçbir problemimiz yok. Ekip sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Bu da vakaların atmasına neden oluyor. Bu da hayatın, ticaretin normalleşmesini geciktiriyor. Bunun için hemşehrilerimizin hem aşı olmasını hem de çevresindeki insanları aşı olmaya götürmelerini hem de teşvik etmelerini talep ediyoruz. Aşı ekibimiz sürekli sahada. İstenilen yere ekiplerimizi gönderebiliriz.