Aşı olmayana kısıtlama yolda! 1 Temmuz'da neler değişecek? İçişleri Bakanlığı'ndan flaş 1 Temmuz açıklaması! İşte 10 maddede normalleşme
Aşılama yaşının 18'e kadar inmesi koronavirüs vakalarının da azalmasını sağladı. Türkiye koronavirüsle mücadelede aşılama sürecini hızlandırırken hala teredütte olan ve aşı yaptırmayanların olduğu açıklandı. Aşı yaptırmayanlara yeni kısıtlamaların olabileceği konuşulurken İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da neler değişecek? sorusunu yanıtladı. İşte 10 maddede normalleşme
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için haziran ayında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.
Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda" dedi.
Öte yandan Van Valiliği öncülüğünde, aşı ve koronavirüs vaka durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu katıldı.
Toplantıda konuşan Mehmet Emin Bilmez, Van'ın koronavirüs vaka sayısı, hastane doluluk oranı itibarıyla Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu hatırlattı.
"AŞILAMA ORANI İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"
1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme geçileceğini belirten Vali Bilmez, "Kısıtlamaların neredeyse tamamının kalktığı, hayatın normale dönmesi için sabırsızlıkla bekleyen esnafımız için yeni bir döneme giriyoruz. Ama maalesef ilimizde aşılama arzuladığımız seviyede değil. 30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı yüzde 52 iken, kentimizde yüzde 35 civarındadır. Aşı olması gerekenlerin yüzde 35'i aşı olmuş. Tüm Türkiye'de vaka sayısında ciddi bir azalma yaşanırken, bizde vaka sayısında bir azalma maalesef görememekteyiz.
"81 İL ARASINDA 71'İNCİ SIRADAYIZ"
Günlük 100-120 civarında pozitif vakamız bulunmakta. Hastane doluluk oranımızda koronavirüs için ayrılan bölüm de yüzde 30 civarındadır. Aşılamada ise Türkiye'deki 81 il arasında 71. sıradayız. Oysa aşılamayla ilgili en ciddi hazırlık yapan, bütün devlet hastanelerimizde sabah başlayıp gece saat 24.00'e kadar aşılama yapılmaktadır. Sağlık ocaklarında ise aile hekimlerimiz sabah 08.00'de başlayıp, 17.00'ye kadar aşılama yapıyorlar. Parklarda, bahçelerde, köylerde ise 213 personelimizden oluşan 63 ekibimiz gezici olarak sahada dolaşıyor. Bu ekiplerimiz lokanta lokanta, kafe kafe dolaşıp bu işletmelerde çalışanları aşılamaya çalışıyor." diye konuştu.
"GEREKLİ HASSASİYETİ GÖREMİYORUZ"
Van olarak aşıda günlük 12 bin rakamını yakalayamadıklarını dile getiren Bilmez, "Bizim gibi büyüklükteki iller günlük 20 bin civarında aşı yapıyorlar. Aşı stokunda hiçbir problemimiz yok. Ekip sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Bu da vakaların atmasına neden oluyor. Bu da hayatın, ticaretin normalleşmesini geciktiriyor. Bunun için hemşehrilerimizin hem aşı olmasını hem de çevresindeki insanları aşı olmaya götürmelerini hem de teşvik etmelerini talep ediyoruz. Aşı ekibimiz sürekli sahada. İstenilen yere ekiplerimizi gönderebiliriz.