Değişti, e-Devlet'ten de yapılabilecek! PTT'den sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Aile destek, doğal gaz, elektrik ve diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT'nin yanı sıra e-Devlet'ten de işlemlerini halledebilecek. PTT'den yapılan açıklamaya göre, şirket yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor. Bu kapsamda hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...
Sosyal yardım alan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Artık PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadı. Duyuru bu sabah geldi. Bundan böyle vatandaşlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla halledebilecek. Bu zamana kadar doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemleri şubelerden yapılıyordu. Ancak kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye artık lüzum yok. Hak sabipleri adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini e-Devlet aracılığı ile yapabilecek. İşte detaylar...
Devlet sosyal yardım programları kapsamında 50'den fazla farklı kelemde ödeme sağlıyor. Bu ödemelerden yararlanabilmek için başvuru şartlarını sağlamanız gerekiyor. Şuanda yüzbinlerce kişi sosyal yardım ödemesi alıyor. Bu zamana kadar söz konusu ödemeler PTT üzerinden vatandaşlara veriliyordu.
ARTIK DEĞİŞTİ! E-DEVLET DE DAHİL EDİLDİ
PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.
PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.