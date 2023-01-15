Değişti, e-Devlet'ten de yapılabilecek! PTT'den sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Artık PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadı. Duyuru bu sabah geldi. Bundan böyle vatandaşlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla halledebilecek. Bu zamana kadar doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemleri şubelerden yapılıyordu. Ancak kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye artık lüzum yok. Hak sabipleri adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini e-Devlet aracılığı ile yapabilecek. İşte detaylar...