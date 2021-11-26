Dede baba çıkmıştı! Yörük kızı Müslüme kaç kardeş? Müslüme bebeğin ablası ve ağabeyi kim? Müslüme’nin annesi Selvi Yağal ne dedi?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme'nin ölüm nedenine ilişkin tam bir açıklama gelmezken yaşanan peş peşe yeni gelişmeler tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Müge Anlı, ''Şunu söyleyeyim bu 2.5 yaşındaki Müslüme ile ilgili çok sayıda haber var, dediğim gibi yayın yasağı olduğu için ben bu konuda bildiklerimi aktaramıyorum ama çıkan haberlerin birçoğu doğru değil. Konuşamıyorum yayın yasağı olduğu için ama başka türlü bir hikaye var orada." dedi. Tutuklanan dede Hasan Yağal'dan alınan DNA örneğinin Müslüme ile uyuşması yeni bir gerçeği ortaya çıkardı. Müslüme'nin gerçek babası Hasan Yağal çıkarken, ağabeyi ve ablası ile ilgili yeni detaylar da şok etkisi yarattı. Peki Yörük kızı Müslüme kaç kardeş? Müslüme bebeğin ablası ve ağabeyi kim? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal ne dedi? İşte son dakika Müslüme Yağal olayında yeni gelişmeler...