Dede baba çıkmıştı! Yörük kızı Müslüme kaç kardeş? Müslüme bebeğin ablası ve ağabeyi kim? Müslüme’nin annesi Selvi Yağal ne dedi?
Türkiye Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümüyle ilgili yaşanan son gelişmelere kitlendi. Mersin'in Gürnar ilçesinde ailesinin yanından kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Müslüme bebeğin katili araştırılıyor. Son gelişmeler tüyler ürpetti. Gözaltına alınan aileden 7 kişi serbest kalırken dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninden alınan DNA örneklerinde kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Dede Hasan Yağal'ın aslında Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi. Yeni yaşanan gelişmelere göre Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da Hasan Yağal'dan olduğu ortaya çıktı. Peki Müslüme kaç kardeş? Müslüme'nin ablası ve ağabeyi kim? İşte DNA sonuçlarından ortaya çıkan korkunç detaylar...
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme'nin ölüm nedenine ilişkin tam bir açıklama gelmezken yaşanan peş peşe yeni gelişmeler tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Müge Anlı, ''Şunu söyleyeyim bu 2.5 yaşındaki Müslüme ile ilgili çok sayıda haber var, dediğim gibi yayın yasağı olduğu için ben bu konuda bildiklerimi aktaramıyorum ama çıkan haberlerin birçoğu doğru değil. Konuşamıyorum yayın yasağı olduğu için ama başka türlü bir hikaye var orada." dedi. Tutuklanan dede Hasan Yağal'dan alınan DNA örneğinin Müslüme ile uyuşması yeni bir gerçeği ortaya çıkardı. Müslüme'nin gerçek babası Hasan Yağal çıkarken, ağabeyi ve ablası ile ilgili yeni detaylar da şok etkisi yarattı. Peki Yörük kızı Müslüme kaç kardeş? Müslüme bebeğin ablası ve ağabeyi kim? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal ne dedi? İşte son dakika Müslüme Yağal olayında yeni gelişmeler...
3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolmuştu. 10 gün sonra üzen haber gelmişti. Ormanlık alanda ölü bulunan minik Müslüme'nin üzerinde lavlar tespit edilmiş ve belden aşağısının çıplak olması dikkat çekmişti. Olayla ilgili 8 gözaltı olmuş herkes serbest bırakılırken dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.
Müslüme'den DNA örneği alınmış ve aileler ile karşılaştırılmıştı. Sadece anne Selvi Yağal ve dede Hasan Yağal'ın DNA'ları tutmuştu. Hasan Yağal'ın Müslüme'nin dedesi değil babası olduğu ortaya çıkmıştı.
Yaşanan son gelişmeye göre de olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği iddia edildi. Hatta dedenin aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.