BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı detayları madde madde açıkladı!
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten korunmak için Türkiye Sinovac aşısının yanında BioNTech aşısını da kullanmaya başladı. Ancak vatandaşların akıllarında BioNTech aşısı ile ilgili bir çok soru işareti var. Sağlık Bakanlığı söz konusu merakı gidermek için BioNTech aşısının nasıl uygulanacağı ile ilgili kılavuz yayımladı. Hem aşının saklama ve uygulama koşulları hem de kimlere, nasıl yapılacağı anlatıldı. İşte detaylar...
04.04.2021 10:16
- Son Güncelleme: 04.04.2021 10:16