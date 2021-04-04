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BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı detayları madde madde açıkladı!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten korunmak için Türkiye Sinovac aşısının yanında BioNTech aşısını da kullanmaya başladı. Ancak vatandaşların akıllarında BioNTech aşısı ile ilgili bir çok soru işareti var. Sağlık Bakanlığı söz konusu merakı gidermek için BioNTech aşısının nasıl uygulanacağı ile ilgili kılavuz yayımladı. Hem aşının saklama ve uygulama koşulları hem de kimlere, nasıl yapılacağı anlatıldı. İşte detaylar...

04.04.2021 10:16 - Son Güncelleme: 04.04.2021 10:16
BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı detayları madde madde açıkladı!

BioNTech aşılamalarıyla ilgili detaylar bir bir açıklandı. Aşının nasıl ve kaç gün arayla yapılacağı netlik kazandı.

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BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı detayları madde madde açıkladı!

BionTech de tıpkı Sinovac gibi 2 doz olarak uygulanacak. Aşının içerdiği maddelere karşı anafilaksi öyküsü olanlara aşı yapılmayacak. Birinci doz sonrası anafilaksi yani alerjik şok geçirenlere ikinci doz uygulanmayacak.

BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı detayları madde madde açıkladı!

İlk doz sonrası aşıda bulunan herhangi bir maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterenler de ikinci dozu alerji uzmanından görüş olarak yaptırabilecek.

BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı detayları madde madde açıkladı!

İKİNCİ DOZ 4 HAFTA SONRA
Biontech`in ikinci doz uygulaması, birinciden 4 hafta sonra yapılacak.

BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı detayları madde madde açıkladı!

ALERJİ UYARISI
Aşı olanlar, aşılama sonrasında olası bir yan etkiye karşı 15 dakika bekletilecek. Alerji sorunu olanlar ise aşı sonrası 30 dakika bekleyecek.