İstanbul'daki Büyük Filistin Mitinginde Âl-i İmran, Hac ve İsra surelerinden ayetler okundu! 

1 Katil İsrail'in Gazze'de günlerdir Müslümanlara karşı yürüttüğü katliamlara karşı bir tepki olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ

Dünyaya bir gece ansızın mesajı veren Başkan Erdoğan, "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazır" dedi.

2 KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Miting Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ayetler ise Gazze'de soykırıma uğrayan Müslümanlar için adeta bir çağrı niteliğindeydi. Kur'an tilavetinde Âl-i İmran, Hac ve İsra suresinden çok anlamlı sureler okundu. İşte okunan sureler ve anlamları...