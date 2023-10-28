İstanbul'daki Büyük Filistin Mitinginde Âl-i İmran, Hac ve İsra surelerinden ayetler okundu! 

Katil İsrail'in Gazze'de günlerdir Müslümanlara karşı yürüttüğü katliamlara karşı bir tepki olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Büyük Filistin Mitingi düzenlendi.
GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ
Dünyaya bir gece ansızın mesajı veren Başkan Erdoğan, "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazır" dedi.
KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI
Miting Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ayetler ise Gazze'de soykırıma uğrayan Müslümanlar için adeta bir çağrı niteliğindeydi.
Kur'an tilavetinde Âl-i İmran, Hac ve İsra suresinden çok anlamlı sureler okundu. İşte okunan sureler ve anlamları...
ÂL-İ İMRAN SURESİ 159. VE 160. AYETLER
Fe bima rahmetin minallahi linte lehum, ve lev kunte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik, fa'fu anhum vestagfir lehum ve şavirhum fil emr, fe iza azamte fe tevekkel alallah, innallahe yuhibbul mutevekkilin.
Allah'tan gelen rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Onlar için bağışlanma dile. Yapacağın işlerde onlara danış. Karar verdikten sonra da artık Allah'a tevekkül et. Kuşkusuz Allah, kendisine tevekkül edenleri sever.