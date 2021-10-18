Çanakkale Köprüsü'nde 'Albatross' hareketliliği! Tam 20 saat sürecek!
Tamamlandığında Dünya'nın en yüksek orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Albatross' hareketi yaşanıyor. Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerinde taşıdığı 130 metre yüksekliğindeki platform, 15-20 saat sürecek operasyonun ardından, en yüksek yeri 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü altından ayakları 60 metre derinliğe indirilerek geçirilecek.
18.10.2021 13:59
- Son Güncelleme: 18.10.2021 14:09
Geçiş için boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılırken, geminin üzerindeki platformun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçemeyeceğinden dolayı suya indirilerek yaklaşık 60 metre denize batırılacağı bildirildi.
Saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 'Albatross' isimli geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri refakat ederken, boğaz da tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.