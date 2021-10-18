Çanakkale Köprüsü'nde 'Albatross' hareketliliği! Tam 20 saat sürecek!

Saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 'Albatross' isimli geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri refakat ederken, boğaz da tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

