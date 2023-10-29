Cumhuriyet 100 yaşında! TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi I Türk Yıldızları gökyüzünde

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı yurtta ve cihanda coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı. Türk Yıldızları da uçuş gösterisi gerçekleştirdi. İşte tarihi törenden kareler...
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.