Cumhuriyet 100 yaşında! TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi I Türk Yıldızları gökyüzünde

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı yurtta ve cihanda coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldı. Türk Yıldızları da uçuş gösterisi gerçekleştirdi. İşte tarihi törenden kareler...