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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 'Cumhuriyet' coşkusu! Binlerce Togg T10X 100. yıla özel konvoy yaptı

Cumhuriyetin ve Türkiye Yüzyılı'nın sembol eserlerinden biri olan Togg, 100. yıl kutlamalarında yerini aldı. İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya gelen binlerce T10X kullanıcısı, 100. Yıl Togg Konvoyu'na katıldı. O anlar büyük beğeni topladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 15:55 Güncelleme 29 Ekim 2023, 15:57
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ’Cumhuriyet’ coşkusu! Binlerce Togg T10X 100. yıla özel konvoy yaptı 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı yurtta ve cihanda coşkuyla kutlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ’Cumhuriyet’ coşkusu! Binlerce Togg T10X 100. yıla özel konvoy yaptı 2

"CUMHURİYETİMİZ EMİN VE EHİL ELLERDEDİR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir." ifadelerini yazdı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ’Cumhuriyet’ coşkusu! Binlerce Togg T10X 100. yıla özel konvoy yaptı 3

TEK TEK TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Erdoğan daha sonrasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

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