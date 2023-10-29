Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 'Cumhuriyet' coşkusu! Binlerce Togg T10X 100. yıla özel konvoy yaptı

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"CUMHURİYETİMİZ EMİN VE EHİL ELLERDEDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir." ifadelerini yazdı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz" dedi.