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Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' butonuna bastı! Boğaz'da tarihi 'Cumhuriyet' şöleni: Nefes kesen havai fişek ve drone gösterisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100. yıl hitabını gerçekleştirdikten sonra Türkiye Yüzyılı' butonuna bastı. İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve dron gösterisi başladı. Gösteride dünyayı betimleyen dron küresinin içerisinde Türkiye parlayan yıldız olarak gösterildi. "100. YIL VE YAŞASIN CUMHURİYET" ifadelerine yer verildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 20:35 Güncelleme 29 Ekim 2023, 20:43
Başkan Erdoğan ’Türkiye Yüzyılı’ butonuna bastı! Boğaz’da tarihi ’Cumhuriyet’ şöleni: Nefes kesen havai fişek ve drone gösterisi 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanmasının asırlık gövde gösterisi sonrası saatler 19.23'ü gösterdiğinde 100. yıl hitabını gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştiren kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Tüm dünyaya sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyeti'nin muvaffak olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek" dedi.

Başkan Erdoğan ’Türkiye Yüzyılı’ butonuna bastı! Boğaz’da tarihi ’Cumhuriyet’ şöleni: Nefes kesen havai fişek ve drone gösterisi 2



Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 'Türkiye Yüzyılı' butonuna bastı, İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve dron gösterisi başladı.

Başkan Erdoğan ’Türkiye Yüzyılı’ butonuna bastı! Boğaz’da tarihi ’Cumhuriyet’ şöleni: Nefes kesen havai fişek ve drone gösterisi 3

Gösteride dünyayı betimleyen dron küresinin içerisinde Türkiye parlayan yıldız olarak gösterildi.

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