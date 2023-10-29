Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' butonuna bastı! Boğaz'da tarihi 'Cumhuriyet' şöleni: Nefes kesen havai fişek ve drone gösterisi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanmasının asırlık gövde gösterisi sonrası saatler 19.23'ü gösterdiğinde 100. yıl hitabını gerçekleştirdi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştiren kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Tüm dünyaya sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyeti'nin muvaffak olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek" dedi.



