CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İzmir ve Adana'dan isim çıkmadı

Son dakika haberi... Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 126 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. İzmir ve Adana'dan isim çıkmazken Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. İşte isim isim aday listesi...