SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İzmir ve Adana'dan isim çıkmadı

Son dakika haberi... Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 126 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. İzmir ve Adana'dan isim çıkmazken Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. İşte isim isim aday listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 23:02 Güncelleme 21 Aralık 2023, 23:08
CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İzmir ve Adana’dan isim çıkmadı 1

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP'de 126 belediye başkan adayı daha belli oldu.

CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İzmir ve Adana’dan isim çıkmadı 2

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları şu şekilde;

  • Konya: İsmail Sonkaya
  • Manisa: Ferdi Zeyrek
  • Samsun: Cevat Öncü
  • Çanakkale: Muharrem Erkek
  • Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
  • Bartın: M. Rıza Yalçınkaya
  • Amasya: Turgay Sevindir
  • Ardahan: Faruk Demir
  • Kütahya: Eyüp Kahveci
CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İzmir ve Adana’dan isim çıkmadı 3

Toplantıdan sonra belirlenen seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede İzmir ve Adana'dan isim çıkmadı.

SON DAKİKA