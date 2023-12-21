Son dakika haberi... Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 126 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. İzmir ve Adana'dan isim çıkmazken Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. İşte isim isim aday listesi...
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP'de 126 belediye başkan adayı daha belli oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları şu şekilde;