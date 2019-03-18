Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu El Nur Camisi'ni ve yaralıları ziyaret etti

Oktay ve Çavuşoğlu daha sonra saldırıda yaralanan diğer Müslümanları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralılara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.



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