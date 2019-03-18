18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi önemi nedir? (18 Mart Deniz Çanakkale Zaferi tüm yurtta kutlanıyor)

YABANCI TEMSİLCİLER DE ZAFER KUTLAMASINDA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da çok sayıda temsilci katıldı. Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brawn, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Yeni Zelanda Askeri Ataşesi Yarbay Elma Thomas da törende hazır bulundu.