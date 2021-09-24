DİHA’nın Baykuş’u TEKNOFEST’te görücüye çıktı! Ayda 6 tane üretilecek!

Oktay, ziyarette, "Artık dünyadaki bütün konseptleri, savunma sanayi alanındaki bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var. Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz. Sadece tek bir sektördeki gelişme büyük ve güçlü Türkiye için yeterli değildir. Bunun bilinciyle TEKNOFEST'in de buna odaklandığını görüyorum" diye konuştu.