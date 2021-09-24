DİHA'nın Baykuş'u TEKNOFEST'te görücüye çıktı! Ayda 6 tane üretilecek!
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 Atatürk Havalimanı'nda başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde geleceğin teknolojileri gövde gösterisi yaptı. DİHA'ları uçuracak yerli motor 'Baykuş' da TEKNOFEST'te görücüye çıktı ve ilgi odağı oldu. İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen ve uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) seri imalatının 2022'de başlaması hedefleniyor.
'SAVUNMADA KONSEPT GELİŞTİREN ÜLKEYİZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yeni konseptler geliştiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, "Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz" dedi.
Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Oktay'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti.
Oktay, ziyarette, "Artık dünyadaki bütün konseptleri, savunma sanayi alanındaki bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var. Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz. Sadece tek bir sektördeki gelişme büyük ve güçlü Türkiye için yeterli değildir. Bunun bilinciyle TEKNOFEST'in de buna odaklandığını görüyorum" diye konuştu.