Haberler Galeri Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada yaraları bir an önce saracaklarını belirterek, "Elazığ'da ve Malatya'da tüm vatandaşlarımız şahit olmuşlar ki, en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. 18 vatandaşımız var yaralı olan. Durumu kritik olan vatandaşımız yok." dedi.

15.06.2020 00:47 - Son Güncelleme: 15.06.2020 00:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.

Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, 18'inin tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde
Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde