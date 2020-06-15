Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada yaraları bir an önce saracaklarını belirterek, "Elazığ'da ve Malatya'da tüm vatandaşlarımız şahit olmuşlar ki, en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. 18 vatandaşımız var yaralı olan. Durumu kritik olan vatandaşımız yok." dedi.
15.06.2020 00:47
- Son Güncelleme: 15.06.2020 00:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.
Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.
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