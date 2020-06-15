Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası açıkladı: Yaraları bir an önce saracağız

Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.