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İstanbul'daki eğlence mekanlarında koronavirüs unutuldu! Birçok noktada sosyal mesafe sıfır
İstanbul'daki eğlence mekanlarında koronavirüs unutuldu! Birçok noktada sosyal mesafe sıfır
Koronavirüs vaka sayıları son günlerde artış göstermesine rağmen İstanbul'da koronavirüs salgını adeta unutuldu. Birçok eğlence mekanında sosyal mesafenin sıfıra düştüğü etkinlikler düzenlenirken, Maçka Parkı'nda horon teptiler, nargile içtiler. İşte endişe yaratan görüntüler.
15.06.2020 11:33
- Son Güncelleme: 15.06.2020 11:53
Son günlerde koronavirüs vaka sayılarında endişe yaratan bir yükseliş görülürken, İstanbul ise adeta koronavirüsü unuttu.
Hafta sonu eğlencelerine başlayan vatandaşların sosyal mesafe kuralı tanımadan ve maske takmadan iç içe eğlendikleri görüldü.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde İstanbul'un birçok noktasındaki mekanların adeta salgın öncesine döndüğü görüldü.
Endişe yaratan görüntülerde salgının hiçe sayılması tepki topladı.
ŞİŞLİ'DEKİ MAÇKA PARKI'NDA HORON TEPTİLER NARGİLE İÇTİLER
Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında gençlerin akınına uğrayan Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda gece saatlerinde yoğunluk yaşandı.