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Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: Kazakistan'da darbe girişimi önlendi! A Haber Kazakistan'daki son gelişmeleri aktardı

Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: Kazakistan'da darbe girişimi önlendi! A Haber Kazakistan'daki son gelişmeleri aktardı

Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, "teröristler" tamamen öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini söyledi. Tokayev, KGAÖ ülkeleri toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi. Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi" dedi. Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı...

09.01.2022 13:24 - Son Güncelleme: 10.01.2022 12:13
Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'da son gelişmeleri A Haber aktardı. Ülkede darbe girişimi önlendi. İşte son dakika gelişmeleri...

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Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısında ülkedeki son durumu değerlendirdi. Tokayev, ülkedeki kaotik olayları, 'Darbe girişimi' olarak tanımladı, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesi liderlerinin Kazakistan'ın çağrısı ile yapılan olağanüstü toplantısı başladı. Toplantı, Kazakistan'da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak sonra şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle düzenleniyor.

Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

"DARBE GİRİŞİMİNİ ATLATTIK"

Kazak Devlet Başkanı Tokayev, KGAÖ ülkelerinin olağanüstü toplantısında ülkedeki son duruma dair önemli açıklamalar yaptı. Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir" dedi.

Tokayev ‘vur’ emri vermişti! Kazakistan’da son durum ne? Kazakistan’da sular durulmuyor

"TERÖRİSTLERE OPERASYONLAR SÜRECEK"

Tokayev, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan tarafından ülkeye 2 bin 30 asker gönderildiğini sözlerine ekledi.

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