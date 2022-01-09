Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: Kazakistan'da darbe girişimi önlendi! A Haber Kazakistan'daki son gelişmeleri aktardı
Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, "teröristler" tamamen öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini söyledi. Tokayev, KGAÖ ülkeleri toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi. Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi" dedi. Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı...
09.01.2022 13:24
- Son Güncelleme: 10.01.2022 12:13