Cumhurbaşkanı Tokayev duyurdu: Kazakistan'da darbe girişimi önlendi! A Haber Kazakistan'daki son gelişmeleri aktardı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesi liderlerinin Kazakistan'ın çağrısı ile yapılan olağanüstü toplantısı başladı. Toplantı, Kazakistan'da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak sonra şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle düzenleniyor.