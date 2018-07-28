Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı BRICS Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Erdoğan zirve kapsamında temaslarını sürdürüyor. İşte o zirveden öne çıkan kareler...
27 Temmuz 2018 Cuma, 14:57:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre'da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı