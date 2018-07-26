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Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Güney Afrika'ya ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya Binası'nın açılışına katıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe, 16:03:19 Güncelleme: 16:07:33
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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Başkan Erdoğana Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elçiliğe gelişi sırasında Güney Afrikalı öğrenciler tarafından sevgi gösterileri ile karşılandı.

Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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Başkan Erdoğana Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Johannesburg'dan açılış törenine katılmak üzere Pretorya kentine geçen Erdoğan, kançılarya binasına gelişinde ellerinde Türk ve Güney Afrika Cumhuriyeti bayraklarıyla kendisini bekleyen bölgedeki Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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Başkan Erdoğana Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Bir vatandaşın elinde taşıdığı "Sevgili Cumhurbaşkanım hem de Rize çayımız var" şeklindeki pankart dikkati çekti.

Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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Başkan Erdoğana Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Katılımcılar arasında 1882'de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları da yer aldı.

Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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Başkan Erdoğana Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de hazır bulundu.

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