Başkan Erdoğana Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
Güney Afrika'ya ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya Binası'nın açılışına katıldı.
26 Temmuz 2018 Perşembe, 16:03:19 Güncelleme: 16:07:33
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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