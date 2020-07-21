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Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı‘ndaki 2 saat 15 dakikalık konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasını elektronik kitap olarak hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık. Söz konusu kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

21.07.2020 17:48 - Son Güncelleme: 21.07.2020 18:00
Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı‘ndaki 2 saat 15 dakikalık konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.


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Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı‘ndaki 2 saat 15 dakikalık konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı

Erdoğan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştuğunu söyledi.

Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı‘ndaki 2 saat 15 dakikalık konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı


KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması kitap haline getirildi.

Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı‘ndaki 2 saat 15 dakikalık konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık." dedi.

Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı‘ndaki 2 saat 15 dakikalık konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı

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