Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı‘ndaki 2 saat 15 dakikalık konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı
İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasını elektronik kitap olarak hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık. Söz konusu kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
21.07.2020 17:48
- Son Güncelleme: 21.07.2020 18:00
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