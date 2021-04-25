RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak tüm projelere karşı çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili hazımsızlığını hazırladığı yalanları ile dile getirdi. İşte geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesinde yer almaya hazırlanan iş insanlarını tehditvari bir üslupla hedef alan İmamoğlu'nun yalanları ve gerçekler…

25.04.2021 16:28 - Son Güncelleme: 25.04.2021 16:44
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

Kanal İstanbul Projesi ile Türkiye, uğraksız geçiş ilkelerinin ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin lafzına zarar vermeden egemen devlet olarak geçişleri dilediği gibi düzenleyebilecek. Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeye karşı çıkmakla kalmıyor üstüne bir de yalan beyanlarda bulunmaya devam ediyor.

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

Son olarak hükümeti hedef alanların bir numaralı yayın organı olan HaberTürk'te bir programa katılan İmamoğlu, hazımsızlığını yalanlarıyla süsledi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

İşte İmamoğlu'nun canlı yayındaki yalanları ve gerçekler…

Yalan 1: Kanal İstanbul'un boğaz trafiği ile hiçbir ilgisi yok.

Doğrusu: İstanbul Boğazından geçen gemilerin yüzde 99'u ve tankerlerin tamamı Kanal İstanbul'dan geçebilecek.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

Yalan 2: Kanal İstanbul'un bugünkü maliyeti en az 11,5 milyar lira.

Doğrusu: Kanal İstanbul'dan geçen köprünün maliyeti yaklaşık 1,8 milyar TL'dir.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

Yalan 3: Geçişler ücretli olacak.

Doğrusu: Kanal güzergahı üzerinden hali hazırda geçen yollar için yapılacak köprülerde geçiş ücreti olmayacak.