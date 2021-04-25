CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!
Türkiye'yi geleceğe taşıyacak tüm projelere karşı çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili hazımsızlığını hazırladığı yalanları ile dile getirdi. İşte geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesinde yer almaya hazırlanan iş insanlarını tehditvari bir üslupla hedef alan İmamoğlu'nun yalanları ve gerçekler…
25.04.2021 16:28
- Son Güncelleme: 25.04.2021 16:44
Kanal İstanbul Projesi ile Türkiye, uğraksız geçiş ilkelerinin ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin lafzına zarar vermeden egemen devlet olarak geçişleri dilediği gibi düzenleyebilecek. Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeye karşı çıkmakla kalmıyor üstüne bir de yalan beyanlarda bulunmaya devam ediyor.