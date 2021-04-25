CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

Kanal İstanbul Projesi ile Türkiye, uğraksız geçiş ilkelerinin ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin lafzına zarar vermeden egemen devlet olarak geçişleri dilediği gibi düzenleyebilecek. Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeye karşı çıkmakla kalmıyor üstüne bir de yalan beyanlarda bulunmaya devam ediyor.