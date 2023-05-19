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Haberler Güncel Çok büyük gurur! Antalya'da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı

Çok büyük gurur! Antalya'da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kumluca'da yaşanan sel felaketi sonrası evinde Başkan Erdoğan'ı ağırlayan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilin TOGG'a binince gözyaşlarını tutamadı.

İHA
19.05.2023 15:36 - Son Güncelleme: 19.05.2023 15:36
Çok büyük gurur! Antalya’da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden dolayı tahribat uğrayan pide dükkanını ziyaret ederek dükkanda bulunan Zülfiye Ceylan'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

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Çok büyük gurur! Antalya’da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı

Bu görüşmeden günler sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zülfiye Ceylan'ın evine misafir olmuştu.

Çok büyük gurur! Antalya’da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı

Zülfiye nine, Başkan Erdoğan'a hazırladığı pide ve sarmaları ikram ederek, "Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım" sözlerine yer vermişti.

Çok büyük gurur! Antalya’da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı

Başkan Erdoğan'a duyduğu sevgiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Zülfiye Ceylan, ilçede sergilenen ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u görmek için evinden kalktı geldi.

Çok büyük gurur! Antalya’da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı

TOGG'a binen Ceylan gözyaşlarını tutamadı.

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