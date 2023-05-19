Çok büyük gurur! Antalya'da yaşanan sel felaketi sonrasında Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG’a binince gözyaşlarını tutamadı
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kumluca'da yaşanan sel felaketi sonrası evinde Başkan Erdoğan'ı ağırlayan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilin TOGG'a binince gözyaşlarını tutamadı.
19.05.2023 15:36 - Son Güncelleme: 19.05.2023 15:36
Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden dolayı tahribat uğrayan pide dükkanını ziyaret ederek dükkanda bulunan Zülfiye Ceylan'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Başkan Erdoğan'a duyduğu sevgiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Zülfiye Ceylan, ilçede sergilenen ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u görmek için evinden kalktı geldi.