Başkan Erdoğan'dan "muhataplarımıza" çok net uyarı: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz
Başkan Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. "Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır." diyen Erdoğan," Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz." dedi.
KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!
"Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır." diyen Erdoğan," Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım." dedi.
BAHÇELİ İLE HATIRA FOTOĞRAFI
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılmak üzere geldikleri kentte, geçtiğimiz yıllarda Devlet Bahçeli adına dikilen ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.