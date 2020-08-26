Başkan Erdoğan'dan "muhataplarımıza" çok net uyarı: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz

Erdoğan, "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım." dedi.