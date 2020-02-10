Çin'den kan donduran görüntüler! Koronavirüslü kişileri ölüme terk ediyorlar!

Corona virüsünün sıfır noktası olan Wuhan'dan korkunç son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa süre içerisinde tüm Çin'i etkisi altına almayı başaran virüs, şuana kadar 40 binin üzerinde kişide görülürken, 900'ün üzerinde insanın ise ölmesine neden oldu. Bilindiği üzere onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ölü sayısının her gün arttığı corona virüsü ile ilgili, salgının sıfır noktası olan Wuhan'dan gelen o görüntüler ise adeta kan dondurdu. Paylaşıldığı andan itibaren 43 bin kez izlenen bu görüntülerde, yetkililerin yaptıkları sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…