Çin'den kan donduran görüntüler! Koronavirüslü kişileri ölüme terk ediyorlar!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya giderek yayılan Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 40 binden fazla kişiye bulaşan ve 900'ü aşkın kişinin ölmesine neden olan Koronavirüs hakkında paylaşılan son görüntüler ise kan dondurdu. 43 bin kez izlenen bu görüntülerde, yetkililerin yaptıkları büyük tepki topladı.
Corona virüsünün sıfır noktası olan Wuhan'dan korkunç son dakika görüntüleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa süre içerisinde tüm Çin'i etkisi altına almayı başaran virüs, şuana kadar 40 binin üzerinde kişide görülürken, 900'ün üzerinde insanın ise ölmesine neden oldu. Bilindiği üzere onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ölü sayısının her gün arttığı corona virüsü ile ilgili, salgının sıfır noktası olan Wuhan'dan gelen o görüntüler ise adeta kan dondurdu. Paylaşıldığı andan itibaren 43 bin kez izlenen bu görüntülerde, yetkililerin yaptıkları sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
WUHAN'DAN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER! İNSANLARI ÖLÜME TERK EDİYORLAR
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 910'a ulaşırken, virüs ortaya çıktığından beri en ölümcül gün yaşandı. Bir günde 97 kişi hayatını kaybederken, dünya çapında vaka sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı.
Çin'de virüs nedeniyle 908 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise Çin'de 40 bin 171'e, tüm dünyada ise 40 bin 710'a ulaştı.
Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi.
Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 36'ya çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak kaydedildi.
SON 24 SAATTE 97 ÖLÜM
Ülke genelinde 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle 24 saatte en yüksek can kaybı yaşanırken 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası saptandı.
Bugüne kadar ölümlerin 871'i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanırken diğer eyaletlerden Heylongciang'da 7, Hınan'da 6, Haynan ve Anhui'de 3'er, Hıbey ve Gansu'da 2'şer, Şandong, Sıçuan, Guicou, Cilin, Guangdong, Hunan, Ciangşi eyaletlerinde 1'er kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ve 43 binden fazla kez görüntülenen video infial yarattı. Çinli yetkililerin virüsün yayılmasını engellemek için kullandığı yöntemler tepki çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evin içerisindeki bir adam, kapıdaki koyu renk giysili bir başka adamla tartışıyor. Kapının önündeki adam, "Evinizin tecrit altında olduğunu duyurmak için buradayız. Bu kadar. Lütfen bizimle işbirliği yapın" diyor.