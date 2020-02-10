Başkan Erdoğan "ay sonuna kadar" deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sınırda başlayan hareketlilik dün gece de sürdü.

10.02.2020 08:53 - Son Güncelleme: 10.02.2020 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





