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Başkan Erdoğan "ay sonuna kadar" deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sınırda başlayan hareketlilik dün gece de sürdü.

10.02.2020 08:53 - Son Güncelleme: 10.02.2020 08:53
Başkan Erdoğan ay sonuna kadar deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

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Başkan Erdoğan ay sonuna kadar deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.

Başkan Erdoğan ay sonuna kadar deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.

Başkan Erdoğan ay sonuna kadar deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

AY SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ
TSK, Soçi ve Astana süreçleri çerçevesinde İdlib, Hama, Halep, Lazkiye hattında 12 gözlem noktası kurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sermin ve Taftenaz ile birlikte birçok noktada askeri varlığını artıran Türkiye, Türkiye'nin Cisr el Şugur'dan başlayıp Raşidyin'e uzanan hat boyunca 9 yeni noktaya daha yerleşti.

Başkan Erdoğan ay sonuna kadar deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

TSK, binlerce askerin beklediği noktalarda Suriye Ordusu'nun Astana toplantısında belirtilen sınırlara çekilmemesi durumunda Rejim'e karşı göreve hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Meclis grubunda yaptığı toplantıda "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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