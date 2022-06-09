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Haberler Güncel Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 'bank' adını izinsiz kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandığı davada kullandığı şok sözler pes dedirtti. Aydın, "'Bizim de başımız yanmasın' gibi düşünülerek zorlama bir dava açıldı" diyerek adeta yargıyı suçladı.

09.06.2022 13:01 - Son Güncelleme: 09.06.2022 13:01
Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS'le bağlandı.

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Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

Mehmet Aydın duruşmada verdiği ifadesinde, sıradan bir vatandaş olarak işe başladığını, gerekli yerlere başvurduğunu ve Çiftlik Bank ismini tescil ettirdiğini ileri sürdü.

Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

Aydın "Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yedi çiftlik açtım ve tabelaları oluşturdum. Türkiye'de 160 şarküteri açtım. Belediyelerden izin alarak tabelaları astılar.

Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler yapılmaya başladı, o zaman sorun oluştu. Sanki ilk defa asıyormuşuz gibi konuşuldu. İki sene sonra zorlama bir şekilde, bizim de başımız yanmasın düşüncesiyle dava açıldı. Bu iki yılda hiçbir şekilde bana uyarı yapılmadı. Burada kusurlu olan BDDK'nın kendisidir" dedi.

Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

'BANK İSMİNİ KULLANDIĞIM SÜREÇTE BANKACILIK YAPMADIM'
Hakim, sanık Mehmet Aydın'a BDDK'ya başvuruda bulunup bulunmadığını sordu. Aydın " Ne zaman hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı, sanki ilk defa asıyormuşuz gibi BDDK sorun oluşturmaya başladı. 'Bizim de başımız yanmasın' gibi düşünülerek zorlama bir dava açıldı.

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