Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’dan pes dedirten ifade! Hakimle diyaloğu şoke etti

Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler yapılmaya başladı, o zaman sorun oluştu. Sanki ilk defa asıyormuşuz gibi konuşuldu. İki sene sonra zorlama bir şekilde, bizim de başımız yanmasın düşüncesiyle dava açıldı. Bu iki yılda hiçbir şekilde bana uyarı yapılmadı. Burada kusurlu olan BDDK'nın kendisidir" dedi.