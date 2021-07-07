Hava durumu: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...
07.07.2021 22:52
- Son Güncelleme: 07.07.2021 23:17
Son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusunda hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yağışların Kocaeli'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'nin Kandıra ve Kartepe ilçeleri ile Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi.