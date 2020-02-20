Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi!
Binlerce kişiyi dolandırıp firar eden Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın bulunduğu yer hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika haberine göre, Aydın'ın cep telefonuna sızan Türk hacker, yerini belirlediğini ve bilgileri güvenlik birimleriyle paylaşabileceğini söyledi. Firari Mehmet Aydın'ın Brezilya-Uruguay bölgesinden hiç çıkmadığını söyleyen Türk Hacker, telefonda elde ettiği konumun Brezilya'da bir iş merkezini işaret ettiğini söyledi.
İddianın sahibi ise; Aydın'ın firar etmesinin ardından 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar...
HİÇ BİR ZAMAN BÖLGEDEN ÇIKMADI
Gönderdiği link üzerinden yakaladığı güvenlik açığı ile Mehmet Aydın'ın cep telefonuna eriştiğini öne süren Uçar, Aydın'ın IP adresi ile detaylı konum bilgilerine rahatlıkla ulaşabildiğini ve Aydın'ın sanıldığı gibi Ukrayna, Kıbrıs veya Dubai gibi ülkelere hiçbir zaman gitmediğine dikkat çekerek, Türkiye'den firar ettiği günden bu yana hep aynı bölgede olduğunu iddia etti.
2 yıl önce Çiftlik Bank vurgunu ile vatandaşın yaklaşık 500 bin lirasına vurgun yapan ve ardından firar eden Mehmet Aydın ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İddialara göre firar ettiği 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Türk siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, Tosuncuk'un nerede olduğuna ilişkin sinyallere ulaştığını öne sürdü. Uçar, Mehmet Aydın'ın Türkiye'den firar ettiği tarihten bu yana aynı bölgede olduğunu iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
CEPTEN ULAŞILAN ADRES
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın Amerika Net'ten aldığı SIM kartı kullanmaya da halen devam ettiğini dile getiren Uçar, cep telefonu üzerinden erişilen konum bilgilerine bakıldığında Aydın'ın, Brezilya Sao Poula'da Torre Jacarandá - Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues adresinde görüldüğünü kaydetti.
KONUMDA İŞ MERKEZİ YER ALIYOR
Siber Güvenlik Uzmanı Uçar'ın Mehmet Aydın'a ilişkin paylaştığı konum verisi mobil haritalar üzerinden aratıldığında karşımıza iki plazanın yer aldığı bir iş merkezi çıkıyor. Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin ardından Türkiye'den kaçan Aydın'ın Uruguay'da inşaat şirketi kurduğu iddia edilmişti.
ELİNDEKİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAYA HAZIR!
Ödül avcılığı kapsamında birçok markanın sistemlerindeki güvenlik açığını bularak dünya çapında White hat hacker (Beyaz Şapka Hacker) listesinde yer aldığını ve siber güvenlik üzerine bu zamana kadar onlarca üniversitede konuşma gerçekleştirdiğini de vurgulayan Uçar, amacının söz konusu kişinin bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de mağdurlara yardımcı olmak olduğunu belirtti.
2 YILDIR FİRARDA
INTERPOL'ün en çok arananlar listesinde yer alan Mehmet Aydın, 2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yaptıktan sonra 16 Mart 2018'de Türkiye'den kaçtı.
Aydın'ın firar sonrası ilk başta Uruguay'da daha sonra sırasıyla Kıbrıs, Dubai ve Ukrayna'da görüldüğü öne sürülürken, son olarak mağdurların tuttuğu özel dedektif şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay arasında gidip geldiğini tespit etmişti.