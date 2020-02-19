Başkan Erdoğan işaret etti! Sınıra sevkiyat hızlandı!
İdlib için Şubat sonunu işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bölge için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından sınıra yapılan askeri sevkiyatlar hız kazandı. İdlib'de katil Esad rejiminin ilerlememesi için TSK yeni mevziler hazırlayıp fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.
Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Partisinin grup toplatısından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkomutan canlı yayında yaptığı açıklamada "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.
"Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça söylüyoruz. İdlib'de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya'da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık"