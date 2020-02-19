Başkan Erdoğan işaret etti! Sınıra sevkiyat hızlandı!

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Partisinin grup toplatısından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkomutan canlı yayında yaptığı açıklamada "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.