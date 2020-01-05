CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

Nuh'un Gemisi efsanesini bilmeyeniniz yoktur. Büyük Tufan'dan sonra karaya oturdu. Efsanesi ise bundan sonra başlıyor zaten. Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu yer olarak Ağrı Dağı'nın tepesi olarak gösteriliyor. Peki Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı gerçekten? CIA'in 50 yıldır gizlediği o bilgi sizi çok şaşırtacak. Nuh'un Gemisi Tevrat'ın birinci kitabı Tekvin'de yer alan, sel tufanı için Tanrı tarafından Hz. Nuh'a ailesini ve dünyadaki hayvanlardan birer çifti Büyük Tufan'dan korumak amacıyla yapılması emredilen gemidir. Nuh'un Gemisi anlatısını doğrulayan bilimsel bir kanıt yoktur. Fakat Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğuna dair çok sayıda iddia bulunmaktadır.