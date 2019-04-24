CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nden kovulan işçiler oturma eylemi başlattı

"EMEKÇİLERİN EKMEĞİYLE OYNAMAYIN"

Başkan Tanju Özcan'ı uyardıklarını söyleyen Özdemir, "Oysa biz 18 Nisan'da, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarmıştık. 'İş yeri barışını dinamitlemeyin, huzuru bozmayın, emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın, size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin' demiştik. Ama nafileymiş. Sayın Özcan, seçim öncesi belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağınızı ve keyfi olarak yer değiştirme yapmayacağınızı noter huzurunda taahhüt ettiniz. Daha sonra tarih vererek, 'Ben bunu bu tarihte söyledim. Bu tarihten sonra işe girenleri kapsamıyor' diyerek çeşitli beyanatlar vermiştir. Verilen beyanat ekmek veyahut iş söz konusu olursa bunun taahhüdü olmaz. Şimdi de aynıdır. 5 gün önce de 5 gün sonra da aynıdır. Sizden sözünüzü tutmanızı bekliyoruz" dedi.