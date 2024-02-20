Zeka testi: 1543 kişiden 5'i Alex De Souza'yı bulabildi! İşte futbol dünyasının konuştuğu test

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Sosyal medya Alex De Souza'nın bu optik illüzyon testiyle çalkalanıyor. Bu özel test, Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonundaki oyuncularının arasında gizlenmiş Alex De Souza'nın yüzünü bulmanızı istiyor. İlginç olan ise, bu görevi tamamlamak için size verilen sürenin sadece 10 saniye olması. Görsel algı ve dikkat kabiliyetinizi sınayan bu zorlu test, pek çok kişiyi kendine hayran bıraktı ve bir o kadarını da zorladı.