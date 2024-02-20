Zeka testi: 1543 kişiden 5'i Alex De Souza'yı bulabildi! İşte futbol dünyasının konuştuğu test

Alex De Souza'nın gizlendiği optik illüzyon testi sadece futbol bilginizi değil aynı zamanda görsel zekanızı ve dikkat dağınıklığınızı da ölçüyor. Gözleriniz ve beyin arasındaki koordinasyon bu testle sınanırken futbol tutkunuzu da yeni bir boyuta taşıyor. Bu zorlu ve eğlenceli testi çözebilir misiniz? Sosyal medyada hızla yayılan bu test futbolun efsane isimlerinden birinin yüzünü bulmayı amaçlıyor. Ancak bu görev düşündüğünüzden çok daha zorlayıcı.
Sosyal medya Alex De Souza'nın bu optik illüzyon testiyle çalkalanıyor. Bu özel test, Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonundaki oyuncularının arasında gizlenmiş Alex De Souza'nın yüzünü bulmanızı istiyor. İlginç olan ise, bu görevi tamamlamak için size verilen sürenin sadece 10 saniye olması. Görsel algı ve dikkat kabiliyetinizi sınayan bu zorlu test, pek çok kişiyi kendine hayran bıraktı ve bir o kadarını da zorladı.
ALEX'İ BULABİLİR MİSİN?
Testte Fenerbahçe'nin 2007-2008 yılları arasındaki oyuncuları yer alıyor ve sizden fotoğraftaki Alex De Souza'yı bulmanız isteniyor.
Optik illüzyon testinin içinde Alex De Souza'nın yüzü diğer futbolcuların yüzleriyle birleştirilmiş şekilde bulunuyor.