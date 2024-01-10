20 CM'Yİ AŞACAK | İstanbul'a ilk kar düştü! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı: Çok kuvvetli geliyor...

İstanbul'un yüksek kesimlerine yılın ilk karı iniş yaptı. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi'de karla karışık yağmur etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illere 20 cm'yi aşacak kar uyarısında bulundu. Peki önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...