20 CM'Yİ AŞACAK | İstanbul'a ilk kar düştü! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı: Çok kuvvetli geliyor...

İstanbul'un yüksek kesimlerine yılın ilk karı iniş yaptı. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi'de karla karışık yağmur etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illere 20 cm'yi aşacak kar uyarısında bulundu. Peki önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece düşerken, megakentte bugün yüksek kesimlere kar yağışı başladı.
METEOROLOJİ UYARDI: KAR YÜKSEKLİĞİ 20 CM'Yİ AŞACAK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12-13 Ocak için İstanbul dahil tüm yurt geneline yeni uyarılar gelirken o illerde karın 20 cm'yi aşacağı belirtildi. Peki önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi'de aralıklarla karla karışık yağmur görüldü.