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20 CM'Yİ AŞACAK | İstanbul'a ilk kar düştü! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı: Çok kuvvetli geliyor...

İstanbul'un yüksek kesimlerine yılın ilk karı iniş yaptı. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi'de karla karışık yağmur etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illere 20 cm'yi aşacak kar uyarısında bulundu. Peki önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 19:30 Güncelleme 10 Ocak 2024, 19:46
20 CM’Yİ AŞACAK | İstanbul’a ilk kar düştü! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı: Çok kuvvetli geliyor... 1

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece düşerken, megakentte bugün yüksek kesimlere kar yağışı başladı.

20 CM’Yİ AŞACAK | İstanbul’a ilk kar düştü! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı: Çok kuvvetli geliyor... 2

METEOROLOJİ UYARDI: KAR YÜKSEKLİĞİ 20 CM'Yİ AŞACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12-13 Ocak için İstanbul dahil tüm yurt geneline yeni uyarılar gelirken o illerde karın 20 cm'yi aşacağı belirtildi. Peki önümüzdeki günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

20 CM’Yİ AŞACAK | İstanbul’a ilk kar düştü! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı: Çok kuvvetli geliyor... 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi'de aralıklarla karla karışık yağmur görüldü.

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