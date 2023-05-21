Başkan Erdoğan’a Hatay’da vatandaştan yoğun ilgi!

Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni yeniden inşa ederek ayağa kaldıracaklarını ifade eden Erdoğan, "Bu konuda bu beklenti içerisinde olanlar herhangi bir endişe taşımasınlar. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi, 5 bin ağır olmak üzere 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Bu kapsamda, Hatay'da 27 bin konutun, 7 bine yakın köy evinin ve 700'e yakın ahırın yapımına başlandı. Şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere toplam 251 bine yakın afet konutu inşa edeceğiz. Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanemizi de bugün inşallah açıyoruz." diye konuştu.