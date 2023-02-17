CHP'li Onursal Adıgüzel kimdir, ne iş yapıyor? "Onursuz Onur adından utan..." Kanıtlar bir bir ortaya çıktı!
Hasan Can Alpargün Apartmanı müteahhidi başta olmak üzere yolsuzluk yapan CHP'li müteahhitleri koruyan CHP'li Onursal Adıgüzel hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yazdığı mesajların ifşa olması üzerine Adıgüzel'e hakaret yağdı. Peki, Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel görevi ne? Onursal Adıgüzel tutuklandı mı? İşte detaylar.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası yıkılan binaların müteahhitleri tek tek yakalandı. Rönesans Rezidans, Bahar Apartmanı, Pamukoğlu Sitesi, Ebrar Sitesi ve birçok yıkılan binalar için müteahhitlere tutuklama kararı yağdı. Tüm bunlar yaşanırken CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel'in yolsuzluk yapan ve binaları yıkılan CHP'li müteahhitlerin hesaplarını kapattırmaya çalıştığı öğrenildi. Onursal Adıgüzel'in Adana'da 100 kişinin ölümünden mesul olan, Kılıçdaroğlu ile resmini profil resmi yapan bu müteahhidin hesabını hacklemeye çalışarak gelecek tepkileri önlemeyi amaçladı. Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi için yaptıkları bir bir ortaya çıktı. Sosyal medyadan hakaret yağmuruna tutulan Adıgüzel'e soruşturma açıldı. Peki, Onursal Adıgüzel kimdir, görevi ne? İşte detaylar...
"HESABI HACKLETME ŞANSIMIZ YOK MU?"
Onursal Adıgüzel'in Adana'da 100 kişinin ölümünden mesul olan, Kılıçdaroğlu ile resmini profil resmi yapan müteahhidin hesabını hackleyerek gelecek tepkilere karşı korumaya çalıştığı öğrenildi.