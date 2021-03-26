Bekçi alımında değişiklik! 2021 EGM jandarma bekçi alımı ne zaman? İşte yeni şartlar…
Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir haber geldi ve bekçi alımında değişiklik yapıldı. Bu haber üzerine nelerin değiştiği merak edilerek gündemde arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenlerin araştırdığı 2021 EGM jandarma bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme neler içeriyor? Yeni bekçi alımı şartları neler? Polis alımı için de geçerli olan değişikliğe dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir haber geldi ve bekçi alımında değişiklik yapıldı. Bu haber üzerine nelerin değiştiği merak edilerek gündemde arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenlerin araştırdığı 2021 EGM jandarma bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme neler içeriyor? Yeni bekçi alımı şartları neler? Polis alımı için de geçerli olan değişikliğe dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Bekçi alımında değişiklik yapıldı ve bu gelişme üzerine hangi değişikliklerin yer aldığı merak konusu oldu. 2021 EGM jandarma bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı henüz netleşmedi, yeni bir bilgi geldiğinde haberimizde yer alacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) polis ve bekçi alımı için yaptığı yeni değişiklikler neler? Jandarma bekçi alımı için başvuracaklar için şartlar neler? İşte ayrıntılar…
Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının Devlet memurluğuna ilk girişlerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, tam teşekküllü hastaneler tarafından, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanını" olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığını" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Teşhis hanesine; tespit edilen tüm hastalıklar ve sağlık sorunları yazılır, hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için teşhis hanesine "Sağlam" yazılır.
f) Karar hanesine; hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için "Sağlam" yazılır, bir hastalık veya sağlık sorunu tespit edilmesi halinde, hastalığın veya sağlık sorununun hangi dilimde olduğu yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz."