CHP'li İBB'de bir skandal daha! Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra Kefeliköy Camii, Hatuniye Mescidi ve Emirler Mescidi’nin yapımını engellemiş
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Parti döneminde projeleri hazırlanan ve İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylatılması için ihale edilen iki caminin yapılmasını engellediği ortaya çıktı. Beyoğlu Fındıklı Perizad Hatun (Hatuniye Mescidi) ve Sarıyer Kefeliköy Camii'nin ihyasının, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra engellendiği öğrenildi.
Mescidin bulunduğu alana heykel dikildi. SABAH'ın haberinin ardında heykeli kaldıran İBB yönetimi, Emirler Mescidi'ni hala ihya etmiyor. İBB yönetimi; hayırsever İrfan Altıner'in mescidin tüm yapımını kendisi üstlenmesine rağmen buna da izin vermiyor.
Her platformda tasarruf ettiğini ifade eden CHP'li İBB yönetimi parası ödenmiş ve hazır olan camii projelerini hukuka aykırı bir şekilde rafa kaldırması kamuoyunda eleştiriliyor.
HATUNİYE MESCİDİ (FINDIKLI TEKKESİ MESCİDİ)
Beyoğlu ilçesi, 33 ada, 4 parseldeki Hatuniye Mescidi'nin diğer adı da Fındıklı Tekkesi Mescidi. Mescidin bâniyesi Bahriye Emirleri'nden Arab Ahmed Paşa'nın zevcesi Saraylı Perizad Hatun. 1600 tarihli vakfiyesi bulunuyor. 1823 yangınında zarar gören mescidi Kaptan-ı Derya Mehmet Hüsrev Paşa tamir ettirdi. 1956'da yol genişletme bahanesiyle yıktırıldı.
İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma 2. Bölge Kurulu; Hatuniye Mescidi'nin varlığının ve parselinin tesciline karar verdi. AK Parti döneminde mescidin projesi çizildi, ihalesi yapıldı ve ihalenin hak edişi ödendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişti. CHP'li İBB yönetimi, hazırlanan projeyi kurula göndermedi. Proje kurul tarafından onaylandığı takdirde mescidin inşasına başlayacak. Hayırseverler, söz konusu mescidin yapımı için İBB yönetiminin harekete geçmesini bekliyor ancak yönetimin mescid yapımına karşı çıktığı öğrenildi.
SARIYER KEFELİKÖY CAMİİ
Sarıyer Kefeliköy Camii; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 527 Ada, 35-36-37 parselde bulunuyor. Caminin bânisi 1590'da vefat eden Kaptanıderya Uluç Hasan Paşa'dır. 1900'lü yıllarda yıkıldı.
İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma 3. Bölge Kurulu; Kefeliköy Camii'nin varlığının ve parselinin tesciline karar verdi. Önceki dönemde mescidin projesi çizildi, ihalesi yapıldı ve ihalenin hak edişi ödendi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan projeyi kurula göndermedi. İBB yönetimi söz konusu projeyi kurula gönderdiği takdirde caminin yapımına başlanacak. İBB yönetiminin, Hatuniye Mescidi'nde olduğu gibi Kefeliköy Camii'nin yapımını istemediği ifade ediliyor.