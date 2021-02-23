CHP'li İBB'de bir skandal daha! Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra Kefeliköy Camii, Hatuniye Mescidi ve Emirler Mescidi’nin yapımını engellemiş

Mescidin bulunduğu alana heykel dikildi. SABAH'ın haberinin ardında heykeli kaldıran İBB yönetimi, Emirler Mescidi'ni hala ihya etmiyor. İBB yönetimi; hayırsever İrfan Altıner'in mescidin tüm yapımını kendisi üstlenmesine rağmen buna da izin vermiyor.

Her platformda tasarruf ettiğini ifade eden CHP'li İBB yönetimi parası ödenmiş ve hazır olan camii projelerini hukuka aykırı bir şekilde rafa kaldırması kamuoyunda eleştiriliyor.