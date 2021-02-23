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Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…

Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların esnetileceğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamıştı. Erdoğan, normalleşmenin 1 Mart itibarıyla başlayacağını, vaka artışlarındaki duruma göre kademe kademe olacağını açıklamıştı. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak? Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ve haftasonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte detaylar…

23.02.2021 10:02 - Son Güncelleme: 23.02.2021 10:02
Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…

Türkiye, korona sınırlamalarının kaldırılacağı 1 Mart'tan itibaren 'yerinde karar' dönemine ilk adımı atacak.

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Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…

Normalleşme rehberi dâhilinde her şehir kendine has verileri dikkate alarak normalleşmeye başlayacak.

Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…

Salgının boyutuna yönelik düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak dört kategori oluşturuldu. Bilim Kurulu, ay sonuna kadar bu kategorilerin alt başlıklarını da hazırlayacak.

Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…

Toplantılarda, yüz bin nüfusta 10 ve altı vaka varsa az bulaştırıcılık, 10-50 arası ise orta düzeyde bulaştırıcılık, 50-100 arası riskli, 100 ve üstü ise yüksek düzeyde bulaştırıcılık olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…

Bütün şehirlerin yüz bin nüfusta 10 vakaya düşmesinin beklenmeyeceği belirtildi.

İLK ETAPTA YÜZ YÜZE EĞİTİM
Şehirlerin karar almalarında sadece vaka sayılarının değil, o şehirdeki aşılama oranı, test-vaka oranı, hastane kapasitesi, 65 yaş üstü nüfus yoğunluğu, ölüm oranları ve ağır hasta sayılarının da dikkate alınacağı ifade edildi.