Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…
Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların esnetileceğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamıştı. Erdoğan, normalleşmenin 1 Mart itibarıyla başlayacağını, vaka artışlarındaki duruma göre kademe kademe olacağını açıklamıştı. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak? Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ve haftasonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte detaylar…
Bütün şehirlerin yüz bin nüfusta 10 vakaya düşmesinin beklenmeyeceği belirtildi.
İLK ETAPTA YÜZ YÜZE EĞİTİM
Şehirlerin karar almalarında sadece vaka sayılarının değil, o şehirdeki aşılama oranı, test-vaka oranı, hastane kapasitesi, 65 yaş üstü nüfus yoğunluğu, ölüm oranları ve ağır hasta sayılarının da dikkate alınacağı ifade edildi.