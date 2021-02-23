Normalleşme İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar…

Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların esnetileceğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamıştı. Erdoğan, normalleşmenin 1 Mart itibarıyla başlayacağını, vaka artışlarındaki duruma göre kademe kademe olacağını açıklamıştı. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de normalleşme nasıl olacak? Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ve haftasonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte detaylar…

23.02.2021 10:02 - Son Güncelleme: 23.02.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





